The Voice 2022 - Gautier VS Charles Kaylan sur un titre de Dua Lipa - Physical (Battles)

Pour cette prochaine Battle, Vianney nous offre une opposition entre deux talents : Gautier et Charles Kaylan sur un titre de Dua Lipa : "Physical". Et pourquoi Physical ? Car pour Vianney, ses deux talents ont en commun d'envoyer plein d'émotions avec votre voix alors que physiquement c'est très statique. Trop peut-être ? Vianney avait promis à Gautier de l'aider à sortir de ce corps. Avec ce titre de Dua Lipa, il peut y arriver. Et vous allez voir Vianney ne va pas être déçu. EXTRAIT Battle du 9 avril 2022