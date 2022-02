The Voice 2022 - Henry chante "Indélébile" de Yseult - Auditions à l'aveugle

En savoir plus sur Amel Bent

Après une année dans l’immobilier, Henry quitte tout pour la musique. Il se rend compte qu’il a essayé de vivre dans une norme qui ne lui correspond pas. Suite au décès de son petit frère Gabriel, il a un déclic. Il ne veut plus perdre une minute à être quelqu’un qu’il n’est pas. Il veut chanter et partager ses émotions avec le public. Sur le plateau de The Voice, il veut se prouver qu’il est légitime et qu’il a sa place dans ce métier. Pour son audition à l'aveugle, Henry a choisi un titre de Yseult : "Indélébile". Réussira-t-il à toucher les coachs avec sa voix ?