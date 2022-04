The Voice 2022 - Henry VS Pauline sur un titre de Michel Sardou - Je vole (Battles)

Pour les plus anciens, "je vole" est une chanson de Michel Sardou. Une chanson qui raconte le départ d'un jeune adulte de la cellule familiale. Un départ, dans la nuit, pour ne pas affronter l'émotion de ses parents. Une des chansons du répertoire français qui systématiquement touche le cœur ce ceux qui l'écoutent. Et pour les autres, c'est également LA chanson du film "La famille bélier'. Un titre repris pas Louane qui ne peut laisser personne indifférent, tant cette chanson est bouleversante. Alors quand Henry (son histoire personnelle avait touché les coachs et par ricochets les téléspectateurs) reprend cette chanson en duo avec Pauline (Le jeune talent qui s'est présentée avec son frère aux auditions à l'aveugle), une vague d'émotions vous submerge. EXTRAIT The Voice du 16 avril 2022