The Voice 2022 - Il lui a écrit ses plus belles chansons. Amel Bent va-t-elle le reconnaître ?

Jérôme Sebag est un compositeur de 47 ans qui a écrit pour les plus grands artistes… notamment Amel Bent. Il a également collaboré vocalement sur des titres de célèbres DJ-producteurs tels que Martin Solveig, Bob Sinclar etc. Il a ainsi pu se produire dans le Monde entier. Jérôme a chanté et écrit pour d’autres artistes. Mais en venant sur The Voice, il souhaite sortir de l’ombre et rencontrer son public. Si Amel ignore la présence de Jérôme sur scène, va-t-elle reconnaître sa voix ? Extrait de The Voice du 12 mars 2022