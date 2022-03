The Voice 2022 - Ils sont père et fils, ils seront dans The Voice samedi 12 mars prochain

À 49 ans, Fabien est un papa chanteur pour qui la musique est une véritable histoire de famille. Cette passion, il la partage avec ses 2 fils, et notamment avec l’aîné, Ugo. Liés par la musique et le chant, c’est tout naturellement qu’ils ont décidé de participer ensemble à The Voice, mais chacun pour soi. Partager cette expérience en famille est une chose incroyable qui va les souder encore plus qu’ils ne le sont déjà. Ils vont vibrer l’un pour l’autre en espérant que les fauteuils se retournent…