The Voice 2022 - Jade chante "Bring me to life" de Evanescence



Florent Pagny ou Amel Bent En savoir plus sur Giada est une jeune femme italienne de 33 ans. Serveuse à la ville, elle devient Jade quand elle monte sur scène, une chanteuse gothique… « un peu folle » ! Si elle affectionne particulièrement le métal et le rock, c’est parce que ce genre musical lui permet d’être complètement elle-même. Pour voir les fauteuils se retourner, Jade compte s’appuyer sur sa voix forte et puissante. Les coachs vont-ils être séduits ?- Extrait de The Voice du 5 mars 2022