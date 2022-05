The Voice 2022 - Jade chante "La mia via" de Fred Bongusto (Super Cross Battles)

Pour la cinquième Super Cross Battle, Florent Pagny demande à Jade de monter sur scène. Face à elle, Amel Bent décide de choisir Doryan Ben. Pour ce duel, Jade a choisi un titre que tout le monde connait : « Comme d’habitude », mais en italien version Jade. « La mia via » de Fred Bongusto. Plus qu’un titre, un spectacle que notre talent italien offre au public français : « La France m’a donné une chance que l’Italie, mon pays ne m’a pas offerte» dit-elle avec émotion. Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022