The Voice 2022 - Jade chante "No time to die" de Billie Eilish (Cross Battles)



En savoir plus sur Florent Pagny Pour la première cross battle de la soirée, Marc Lavoine a choisi Maestrina pour défier Florent Pagny. Le boss lui répond en choisissant Jade, son talent italien. Un choix que Maestrina redoutait après avoir vu les répétitions bluffantes de Jade. Jade a décidé de réinterpréter un titre de Billie Eilish : "No time to die".