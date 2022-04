Après cette battle, le choix de Florent Pagny aurait dû être très simple. June Milo a survolé sa Battle face à Morgane. Mais Florent Pagny le dit lui même : "JCette saison, j'ai beaucoup de talents étranges et je suis attiré par eux". Dans cette logique, notre coach va choisir la toute jeune Morgane et de s'excuser auprès de June. "On ne peut pas lutter contre la tendresse". EXTRAIT Battle - The Voice du 9 avril 2022