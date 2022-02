The Voice 2022 - Jean Palau chante "Rise like a phoenix" de Conchita Wurst - Auditions à l'aveugle

Jean Palau est fromager. Il habite dans les Pyrénées Orientales. Avec son mari, ils ont une ferme en haute montagne : vaches, chèvres, brebis, ânes, poules, lapins, canards… ils s’occupent de tous leurs animaux et fabriquent d’excellents fromages ! Mais à côté de son métier, Jean a une passion : le chant. Alors une fois le travail terminé à la ferme, il aime s’évader dans son petit studio de musique. Sur le plateau, il vient se confronter au regard du public: arrivera-t-il à toucher le cœur des gens et surtout ceux des coachs ? Ce soir, il a décidé d'interpréter un titre de Conchita Wurst : "Rise like a phœnix" ! Extrait des auditions à l'aveugle du samedi 11 février 2022.