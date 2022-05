The Voice 2022 - Jean Palau chante "Show must go on" de Queen (Super Cross Battles)

Avant-dernière Super Cross Battle. Amel Bent face à Florent Pagny. Vike face à Jean-Palau. Souvenez-vous ! Jean-Palau repéché par Nolwenn Leroy lors des auditions à l’aveugle. Choisi par Florent Pagny pour poursuivre l’aventure, notre agriculteur veut envoyer « du steak ». Pour réussir ce pari, il a décidé de chanter « Show must go on » du groupe anglais Queen. Pari gagné ? Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022