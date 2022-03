The Voice 2022 - Jean-Toussaint chante "Aux armes citoyennes" de Zazie - Auditions à l'aveugle

Jean-Toussaint chante depuis ses 6 ans. Né en Corse, il décide de poser ses valises à Londres durant ces dix dernières années pour se former aux comédies musicales. Mais à force d’endosser des rôles, il réalise qu’il a tendance à s’oublier et à ne jamais vraiment être lui-même en tant qu’artiste. À un tournant de sa carrière, il vient chercher dans The Voice la lumière qui peut l’aider à être pleinement qui il est. Pour convaincre les coachs, il interprète à sa manière « Aux armes citoyennes » de Zazie pour réveiller les consciences et rendre ce monde plus tolérant envers les femmes. Les coachs vont-ils entendre son message ? EXTRAIT de The Voice du 26 mars 2022