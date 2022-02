The Voice 2022 - Jérôme Cioni chante "Je ne suis pas bien portant" de Gaston Ouvrard - Auditions à l'aveugle

Fan de Herbert Léonard, Jérôme Cioni voulait chanter des chansons d’amour et faire vibrer le coeur des femmes. C’est finalement dans la chanson d’humour qu’il a trouvé sa voie : les chansons fantaisistes sont devenues sa spécialité ! Fier d’apporter de la joie et du bonheur aux gens, il sait qu’il n’a pas la plus grande voix pour participer à The Voice. Mais une chose est sûre, il a un très grand coeur et il donnera tout pour qu’un coach se retourne ! POur son audtion à l'aveugle, il a décidé d'interpréter un titre de Gaston Ouvrard : " Je ne suis pas bien portant".