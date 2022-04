The Voice 2022 - Jérôme Cioni VS Jean Toussaint VS Jules Teinturier sur un titre de Gilbert Bécaud - Et maintenant (Battles)

Fendre l'armure, sur une chanson culte de Gilbert Bécaud. C'est le pari osé des trois talents de Marc Lavoine qui se présentent pour la dernière battle de la soirée. Jérôme Cioni, Jean Toussaint et Jules Teinturier vont interpréter : Et maintenant". Après, ce sera au coach Marc Lavoine de faire son choix. EXTRAIT The Voice du 2 avril 2022