The Voice 2022 - Jérôme Sebag chante "Ma révérence" de Véronique Sanson - Auditions à l'aveugle

Vous connaissez Jérôme Sebag. Vous l'avez obligatoirement entendu chanter. Il a été la voix d'un des tubes de Martin Solveig. et surtout le song writer d'Amel Bent. Ce soir, cet homme de l'homme vient tenter sa chance avec un titre de Véronique Sanson ; "Ma révérence". Les coachs vont-ils être séduits et se retourner ? Extrait de The Voice du 12 mars 2022