The Voice 2022 - Jérôme Toussaint VS Clément sur un titre de Led Zeppelin - Stairway to heaven (Battles)

Seul Marc Lavoine s'était retourné sur ces deux talents lors des auditions à l'aveugle : Jérôme Toussaint et Clément, diagnostiqué du syndrome d'Asperger. Et notre coach va leur offrir un challenge très rock avec ce titre de Led Zeppelin : "Stairway to heaven" - Extrait des Battles du 2 avril 2022