The Voice 2022 - Jessy chante "Bad Boy" d'Yseult - Auditions à l'aveugle

À 16 ans, Jessy est une adolescente qui a peur de ne pas plaire aux autres. Si elle n’a pas confiance en elle, c’est parce qu’elle est persuadée de ne pas rentrer dans les critères physiques de la société. Longtemps complexée, elle a décidé de s’assumer telle qu’elle est, avec ses formes et ses rondeurs. Et pour affronter ces difficultés, elle a toujours pu compter sur sa famille, qui est « ce qu’elle a de plus précieux au monde ». Si Jessy vient se confronter aux fauteuils de The Voice, c’est justement pour prouver à son entourage qu’elle vaut quelque chose et qu’il peut être fier d’elle