The Voice 2022 - Jules Teinturier chante "Immortels" de Alain Bashung - Auditions à l'aveugle

Jules Teinturier est papa d’un enfant de 2 ans… alors entre vie professionnelle et vie familiale, il essaie de trouver un équilibre et de maintenir une exigence artistique. Métro, crèche, boulot, dodo… il parvient malgré tout à trouver 2h par jour pour se consacrer à la musique. Mais las de cette situation, il y a urgence pour lui… En participant à The Voice, il souhaite penser à lui, s’affranchir de toutes les étiquettes qu’il a… et prendre son envol. Il veut prouver que c’est un chanteur, un artiste… Il veut le dire et le crier. Les coachs vont-ils entendre son appel en appuyant sur le buzzer ?