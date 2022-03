The Voice 2022 - June Milo chante "Bang Bang" de Sheila - Auditions à l'aveugle

June Milo est auteure, compositrice et chanteuse. Dès son plus jeune âge, elle est bercée dans le monde artistique. Elle monte pour la première fois sur scène, pour chanter, à 6 ans lors d’un spectacle de magie de son père. Depuis, June ne cesse de chanter et vit aujourd’hui de sa passion malgré la réalité et les difficultés du métier : multi-casquettes, elle doit tout gérer seule… ce qui lui prend beaucoup de temps et d’énergie aux dépens de la musique. Son rêve serait de ne plus avoir à s’occuper de toutes ces démarches et se concentrer sur sa musique. The Voice est une véritable opportunité avec un changement de vie en perspective. Les coachs vont-ils faire de ce rêve une réalité ? Extrait de The Voice du 12 mars 2022