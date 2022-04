The Voice 2022 - June Milo VS Morgane sur un titre de Céline Dion - Encore un soir (Battles)

Florent Pagny ou Vianney En savoir plus sur

Pour cette Battle, Florent Pagny a décidé d'opposer deux talents très différents : June Milo et Morgane. Vocalement, June Milo est une "Marsienne". Chanteuse professionnelle, elle est impressionnante de justesse. Morgane, quant à elle, a 16 ans et possède une espèce de fibre naturelle. Vingt ans séparent ces deux talents, mais un seul sortira vainqueur de cette Battle sur un titre très difficile de Céline Dion : "Encore un soir". EXTRAIT Battle - The Voice du 9 avril 2022