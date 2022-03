The Voice 2022 - Kévin Yven chante "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet - Auditions à l'aveugle

Kévin Yven est un artiste indépendant. S’il chante depuis son plus jeune âge, il a commencé à chanter devant un public il y a seulement 3 ans en participant à des concours… qui lui ont parfois permis de faire des choses un peu inattendues comme chanter en Corée du Sud ! Son plus grand rêve est de représenter la France à l’Eurovision. Participer à The Voice est un tremplin exceptionnel qui lui permettrait de suivre les traces d’anciens talents de l’émission tels que Gjon’s Tears ou Bilal Hassani. Les coachs vont-ils se retourner et lui permettre d’accéder à son rêve ? EXTRAIT The Voice du 19 mars 2022