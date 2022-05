The Voice 2022 - Kévin Yven chante "My heart will go on" de Céline Dion (Super Cross Battles)

Kevin est le technicien de la voix. C’est pour cette raison que Florent a utilisé son joker pour le sauver lors des Cross Battles. Pour clôturer cette battle à trois, cette soirée mais également cette saison d’émissions enregistrées, notre talent a choisi un titre de Céline Dion : « My heart will go on ». Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022