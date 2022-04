The Voice 2022 - Kilian VS Jean Palau sur un titre de Harry Styles - Sign of the times (Battles)

Si vous êtes un fan assidu de The Voice, vous n'êtes pas passé à côté des coachings en intégralité que l'on a mis en exclu sur MYTF1 cette semaine. Et donc vous savez déjà que Nolwenn Leroy a décidé d'opposer Jean-Palau et Kilian. Mais les autres coachs, eux ne le savent pas encore. Ils vont découvrir cette nouvelle Battle sur un très joli titre de la pop star Harry Styles : "Sign of the times" - Extrait The Voice, les Battles du 2 avril 2022.