The Voice 2022 - Marina tient sa revanche - Auditions à l'aveugle

La saison dernière; Marina s'était présentée aux auditions à l'aveugle. Mais aucun coach ne s'était retourné. Pourtant, son passage avait fait quelques vagues. Florent Pagny était entré dans une colère froide que les fans de The Voice connaissent bien. Les réseaux sociaux avaient relayé cette incompréhension. De retour à Castelsarrazin, où elle habite, Marina a suivi tous ces différents échanges et une petite voix lui a suggéré de retenter l'aventure. Cette saison, elle a décidé de retenté sa chance. Et Bam ! Deux fauteuils retournés. Extrait de The Voice du 19 février 2022