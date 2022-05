The Voice 2022 - Le parcours de la grande gagnante de la saison

Au terme d'une saison incroyable, Nour est la grande gagnante de la saison. Découvrez ou re-découvrez le parcours de Nour. Souvenez-vous, Nour avait 13 ans lorsqu'elle tente sa chance dans l'aventure "The Voice kids" dans l'équipe de Soprano. Sur les conseils de son coach, 3 ans plus tard, elle retente l'aventure The Voice adulte. Avec le succès qu'on lui connait.