The Voice 2022 - Le parcours du combattant, un doc exclusif MYTF1

C'est une histoire qui n'a jamais été filmée. Un mystère pour les téléspectateurs de « The Voice », loin de se douter qu'avant de d’arriver sur le plateau pour les auditions à l’aveugle, les Talents doivent accomplir un long parcours du combattant. 10.000 candidatures pour seulement 120 places. 4 étapes éliminatoires : première audition à Paris devant la production, prise de tonalité avec le choix de la chanson, rencontre avec l’orchestre et enfin l’audition finale devant la production, TF1 et Universal. Autant d'étapes éliminatoires, de couperets qui peuvent tomber, avant même de pouvoir tenter sa chance lors les auditions à l’aveugle devant les coachs. Ils s‘appellent Ines, Valentine, Jules et Maacs, Ils rêvent tous de participer à The Voice et nous les avons suivis lors de chacune de ces étapes. Jusqu’où iront-ils ? Décrocheront-ils leur ticket pour les auditions à l’aveugle ? Une histoire passionnante qui nous plonge dans les coulisses du parcours du combattant des Talents.