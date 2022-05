The Voice 2022 - Léa chante "In the air tonight" de Phil Collins (Cross Battles)

Pour cette avant-dernière Cross Battle de la soirée, Florent Pagny et Marc Lavoine ont décidé de se défier avec d'un côté Sonia et de l'autre Léa. Sonia, dans la Team Pagny a choisi un titre de Grégory Lemarchal : "Ecris L'histoire". Léa, de la Team Lavoine a, quant à elle, préféré un titre anglo-saxon : "In the air tonight" de Phil Collins. Qui de ces deux talents remportera le vote du public ?