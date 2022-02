The Voice 2022 - Léa chante "Strong" de London Grammar - Auditions à l'aveugle

Léa est étudiante au conservatoire de Nantes. Elle a chanté pour la première fois en public lors du mariage de sa soeur. Après sa prestation, ses proches l’ont encouragée à poursuivre cette voie. Aujourd’hui, elle compte en faire son métier. Comme elle le dit si bien « ma famille c’est ma plus grande force », elle sait qu’elle a leur soutien indéfectible. En participant à The Voice, Léa veut les rendre fiers. Malgré le trac, elle veut foncer et vivre l’aventure à fond !