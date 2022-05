The Voice 2022 - Léa Maire chante "Ain't no mountain high enough" de Marvin Gaye & Tammi Terrell ( (Super Cross Battles)

En savoir plus sur Amel Bent

Voici une nouvelle Super Cross Battle. Elle va opposer Amel Bent à Florent Pagny. L’affiche du prochain match sera donc féminine. D’un côté Léna Maire. De l’autre, Lou Dassi. Souvenez-vous Léna Maire, talent de Vianney, avait été repêchée par Amel lors des Battles après son duel face à Illa. Une revanche que Léna gagnera lors des Cross Battles. Ce soir, face à Lou Dassi, Léna Marie reste sur un répertoire qu’on lui connait et qui lui va si bien : le disco revisité. Elle a décidé d’interpréter un titre de Marvin Gaye & Tammi Terrel : « Ain’t no mountain High enough ». Colline ou montagne ? Regardez. Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022