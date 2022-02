The Voice 2022 - Léo chante "Voir un ami pleurer" de Jacques Brel - Auditions à l'aveugle

Léo a grandi dans les quartiers populaires de Montpellier. Depuis tout petit, il chante et joue de la guitare en autodidacte… et en secret ! Car « il n’y a pas de chanteurs dans les quartiers, il y a des rappeurs ».Il a choisi cette chanson de Jacques Brel en hommage à sa grand-mère décédée, avec qui il avait l’habitude de chanter ce titre. Grand fan de Vianney, il espère qu’il se retournera sur sa prestation et qu’il acceptera de dédicacer sa guitare ! Pour cela, il mise tout sur l’émotion. Extrait de The Voice du 26 février 2022