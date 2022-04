The Voice 2022 - Léo VS Loris sur un titre de Grand Corps Malade & Louane - Derrière le brouillard (Battles)

Ils le disent eux-mêmes. Léo et Loris sont des rescapés. Non choisis par les coachs lors des auditions à l'aveugle. Ils ont été récupérés par la bonne fée de la saison : Nolwenn Leroy, notre cinquième coach. Ce soir, ils vont interpréter un titre de Louane et Grand Corps Malade : "Derrière le brouillard". Lequel des deux va être sauvé par Nolwenn ? La réponse. EXTRAIT Battles du 9 avril 2022