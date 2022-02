The Voice 2022 - Les coachs chantent "On démarre une autre histoire" - Gérard Blanc

Ca y est ! La saison 2022 de "The Voice" ouvre ses portes. Une nouvelle histoire, une autre histoire, une histoire riche, pleine de surprises. Un nouveau départ en laissant faire le hasard...Ou pas. Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney, nos 4 coachs revisitent le titre de Gérard Blanc : "une autre histoire". Prêt pour une nouvelle saison de The Voice" ?