The Voice 2022 - Les premières images de la saison

Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de « THE VOICE » qui ne ressemblera à aucune autre ? Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine sont de retour dans « The Voice 2022 ». Cette année, grande nouveauté avec Nolwenn Leroy, une artiste majeure de la chanson française, accomplie, avec une grande légitimité.