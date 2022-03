The Voice 2022 - Lisa chante "Easy on me" de Adele - Auditions à l'aveugle

Lisa interprète ce soir un des derniers titres d'Adele "Easy on me". À 21 ans, Lisa est hôtesse assistante dans une maison de couture, ce qui lui permet de payer son loyer, mais aussi ses projets dans la musique… D’origine lyonnaise et tout fraîchement arrivée à Paris, cette passionnée de chant rêve de participer à The Voice. C’est d’ailleurs la 4ème fois qu’elle candidate après 3 tentatives infructueuses… Mais à force de travail et d’acharnement, elle parvient cette fois-ci à accéder aux auditions à l’aveugle. Déterminée, elle compte bien voir au moins un fauteuil se retourner et « ne pas être venue faire un aller-retour sur le parking ». La 4ème fois sera-t-elle la bonne ?