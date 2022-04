The Voice 2022 - Lisa VS Doryan Ben sur un titre de The Weeknd - Save your tears (Battles)

Pour cette nouvelle Battle, Amel bent a demandé à ses talents de prendre leur chanson à bras le corps, tout en gérant leurs émotions. Une performance qu'ils vont devoir réaliser sur un titre de The Weeknd. Lisa et Doryan Ben s'affrontent sur le titre : "Save your tears". Qui sortira son épingle du jeu ? EXTRAIT Battles du 2 avril 2022