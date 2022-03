The Voice 2022 - Lleeroy chante "Beggin" de Maneskin - Auditions à l'aveugle

Lleeroy est étudiant infirmier la journée et aide-soignant la nuit. En dehors de son travail, il a 2 passions : changer de couleur de cheveux, et le chant. Petit, il entend une chanson à la radio qu’il a adorée, et décidée de chanter à sa mère avec qui il entretient une relation fusionnelle. Résultat : elle s’est mise à pleurer. Depuis, Lleeroy n’a jamais cessé de chanter. Fan de The Voice, il s’inscrit depuis 4 ans pour participer à l’émission : « un rêve d’enfant ». Cette fois-ci, son rêve devient réalité… mais il sait qu’il doit gérer son stress, c’est sa chance et il veut la saisir pour rendre fière sa famille et surtout sa mère. Extrait de The Voice du 12 mars 2022