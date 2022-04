The Voice 2022 - Loris chante "L'enfer" de Stromae (Cross Battles)

Loris revient de loin. Sauvé par Nolwenn Leroy lors des Auditions à l'aveugle, notre talent poursuit son aventure dans l'équipe de Marc Lavoine. Après avoir passé la difficile épreuve des battles, le voilà face à Emilie, un autre talent suisse. Emilie et Loris se connaissent et sont amis. Mais ce soir, l'amitié va laisser place à la compétition. Loris va interpréter le dernier titre de Stromae : l'enfer". Qui de ces deux talents va remporter le vote du public ? Extrait de The Voice du 30 avril 2022.