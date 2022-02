The Voice 2022 - Loris chante "Lonely" de Justin Bieber - Auditions à l'aveugle

Loris est un « rappeur qui aime les plantes » ! Passionné de rap, ce jeune suisse horticulteur- paysagiste a découvert sa voix il y a quelques mois seulement. Après le divorce de ses parents, Loris s’est réfugié dans la musique. Cet autodidacte a choisi d’interpréter « Lonely » de Justin Bieber mais a ajouté 2 couplets en français pour montrer qui il est vraiment… Car selon lui, la seule manière de le connaître est d’écouter ses chansons. Il participe à The Voice pour prouver à ses proches qu’ils ne doivent pas s’inquiéter pour lui : il a grandi et il est prêt à faire le grand saut dans le monde de la musique !. Extrait de The Voice du 19 février 2022