The Voice 2022 - Loris chante "Lose yourself" de Eminem (Finale)

La semaine dernière, Nolwenn Leroy avait la possibilité de sauver un talent demi-finaliste et l’emmener en finale. Son choix s’est tout naturellement tourné vers Loris, le seul talent de son équipe encore en Lice à ce stade de la compétition. Ce soir pour sa finale, Loris va interpréter un titre d’Eminem : « Lose yourself ». Notre talent renoue avec le rap qui lui avait porté chance les dernières semaines. EXTRAIT de The Voice, la finale, du samedi 21 mai 2022