The Voice 2022 - Loris chante, en duo avec Bigflo & Oli, "La lune" (Finale)

Pour son duo de finale, Loris va partager l’affiche avec le duo de rappeurs toulousains Bigflo & Oli. Ensemble, ils vont interpréter le titre « La lune ». Loris n’a peut-être pas encore un pied sur la lune mais il a d’ores et déjà la tête dans les étoiles. Un parcours de dingue pour ce jeune horticulteur suisse qui a découvert sa voix et sa voie il y a seulement quelques mois ? EXTRAIT The Voice, la finale, du 21 mai 2022