The Voice 2022 - Lou Dassi chante" Voilà" de Barbara Pravi (Demi-finale)

La semaine dernière Lou Dassi de la Team Florent Pagny, avait survolé sa Super Cross battle avec une reprise de Barbara Pravi : « Kid » d’Eddy de Pretto. Pour sa demi-finale, Lou réitère son choix en choisissant une nouvelle fois un titre de Barbara Pravi : « Voilà ». Un changement de cap pour notre sportive qui avait toujours choisi des titres rock : « Smells like teen Spririt’ de Nirvana pour les Auditions à l’aveugle. « Zombie » des Cranberries pour les Battles et « Never tear us apart » de INXS pour les Cross Battles. EXTRAIT The Voice, la demi-finale, du 14 mai 2022