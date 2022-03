The Voice 2022 - Louis chante "Pour de vrai" de Vianney - Auditions à l'aveugle

Louis, originaire de la Nouvelle-Calédonie, s’est toujours imaginé sur la scène de The Voice depuis qu’il chante. Mais en 2016. Tout s'effondre. Louis est victime d'un accident. Ses rêves se brisent mais la secrétaire de son centre de rééducation croit en lui et l'inscrit au Casting de The Voice sur L'île. La site, on la connait. Louis parcourt plus de 16.000 km pour chanter un titre de Vianney "Pour de vrai". Notre coach sera-t-il sensible à cette interprétation ? EXTRAIT The Voice du 19 mars 2022