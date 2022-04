The Voice 2022 - Louise chante "Could it be magic" de Donna Summer (Cross Battles)

Jérôme Cioni face à Louise. Voici l'affiche de la première cross battle de la soirée. Une battle étonnante tant nos talents sont différents. Jérôme Cioni, talent de la Team Marc Lavoine a interprété un titre de Nougaro " Docteur". Quant à Louise, elle a décidé de réinterpréter un titre de la Diva soul Donna Summer : "Could it be magic". Lequel de ces deux talents remportera le vote du public ? Extrait the Voice du 30 avril 2022.