The Voice 2022 - Louise chante "Take on me" de A-Ha (Super Cross Battles)

Pour cette nouvelle confrontation, C’est au tour de Vianney de défier Marc Lavoine avec sa carte maîtresse : Louise. Un talent mélomane, orfèvre des notes et musicienne. Pour cette Super Cross Battle, Louise a choisi de réinterpréter un titre du groupe A HA : « Take on me ». Face à elle, Marc Lavoine, a placé Clément avec un titre d’Elton John : « Rocket man ». Lequel de ces deux talents remportera le vote du public et participera aux demi-finales ? La réponse. Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022