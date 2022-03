The Voice 2022 - Luigiano chante "(Everything I do) I do it for you" de Bryan Adams

Luigiano est originaire des Caraïbes. Après avoir vécu dans différents pays, il décide de poser ses valises dans le nord de la France. Serveur et chanteur dans un restaurant, la musique est sa passion depuis l’enfance. En effet, face aux difficultés de la vie, Luigiano trouve refuge dans la musique, ce qui l’a aidé à se construire. C’est un moyen pour lui de s’exprimer et montrer qui il est. Il veut en faire son métier, mais sa famille trouve ce parcours de vie trop compliqué… Sur le plateau de The Voice, il interprète « Everything I do (I do it for you) » de Bryan Adams, car cette chanson « parle de lui, c’est sa vie ». La vie l’a amené ici, il veut saisir cette opportunité et prouver à son entourage qu’il peut y arriver. Car « chanter c’est tout pour lui, c’est son coeur qui bat »… Les coachs vont-ils l’entendre et se retourner ? - Extrait de The Voice du 5 mars 2022