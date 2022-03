The Voice 2022 - L'un est heureux, l'autre déçu, Pauline et Samuel, frère et soeur, tentent leur chance en solo



À 19 ans, Pauline a une relation fusionnelle avec son frère, Samuel. Sa passion pour le chant vient de son frère qui chante depuis l'âge de 3 ans. Ils ont fait des spectacles pour leur famille et ont tous deux adoré cela. Depuis, Pauline ne passe pas un jour sans chanter. Cette relation incroyable, ils la vivent au quotidien en passant tout leur temps ensemble. C'est la raison pour laquelle ils participent à The Voice… mais séparément !