The Voice 2022 - Madeline chante "la lavande" de Pomme - Auditions à l'aveugle

Madeline est une jeune étudiante en sciences sociales à l’Université de Paris. Elle n’a jamais pris de cours de chant, et a appris le piano et la guitare en regardant des vidéos sur internet. Exigeante, elle a longtemps pensé que son niveau technique n’était pas assez « extraordinaire » pour faire de la musique son métier. Puis elle a eu le déclic : la musique peut être personnelle et simple. C’est ce qu’elle compte démontrer en se présentant devant les fauteuils de The Voice… la première scène de sa vie ! ce soir, Madeline va interpréter un titre de Pomme : "La lavande". Extrait de the Voice du 19 février 2022