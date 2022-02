The Voice 2022 - Maestrina chante "Mamma knows best" de Jessie J - Auditions à l'aveugle

Ce soir, Maestrina a a décidé d'interpréter un titre de Jessie J : "Mamma knows best". Les coachs sont unanimes : c'est une des grosses claques de la saison. Pour Amel Bent, Maestrina est l'une des voix les plus puissantes et maîtrisées de ces auditions à l'aveugle. Ca méritait bien un nouveau buzz. Découvrez sa prestation. Extrait des auditions à l'aveugle du samedi 11 février 2022.