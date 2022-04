The Voice 2022 - Maestrina chante "Survivor" des Destiny's Child (Cross Battles)

En savoir plus sur Florent Pagny

Voici la première cross battle de la soirée. Le premier coach à avoir la main est Marc Lavoine. Mais il n’a pas du tout envie de commencer. Après quelques hésitations, Il se lance dans l’arène en défiant Le boss Florent Pagny avec Maestrina, un de ses tous premiers talents choisis lors des auditions à l’aveugle. Marc Lavoine en est persuadé. Son talent va prendre tout l’espace et amener le public dans son univers. Face à elle, florent Pagny dégaine la puissance de Jade. Deux guerrières pour une seule place. Maestrina va interpréter un titre des Destiny Child « Survivor », Jade, un titre de Billie Eilish « No time to die ». Maestrina face à Jade voici le premier match de la soirée.