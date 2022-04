The Voice 2022 - MAGIC ! Louise revisite "Could it be magic" de Donna Summer pour les Cross Battles

Depuis le début de l'aventure, Louise n'a cessé de surprendre les coachs et surtout son coach Vianney. Pour sa cross battle, Notre talent a décidé de réinterpréter un titre de Donna Summer : "Could it be magic!". Une version complétement magique, regardez !